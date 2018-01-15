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صاحب محل موبيلات يقتل نجل عمه بسبب خلافات على أرض زراعية بمنيا القمح

الإثنين، 15 يناير 2018 10:37 م
صاحب محل موبيلات يقتل نجل عمه بسبب خلافات على أرض زراعية بمنيا القمح اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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شهدت قرية الولجة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب الخلاف على قطعة أرض، وأسفرت المشاجرة عن مقتل موظف بالمعاش، وتم ضبط المتهم، وتولت نيابة منيا القمح التحقيق، برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز منيا القمح بنشوب مشاجرة بقرية الولجة.

وأسفرت التحريات التى أشرف عليها الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، عن نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب الخلاف على قطعة أرض، وأسفرت عن مقتل " سيد أحمد محمد سيد" 61 سنة موظف بالتربية والتعليم بالمعاش.

وتمكن النقبين أحمد بندرى، وأحمد شويخ معاونا مباحث منيا القمح، برئاسة المقدم جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط المتهم ويدعي" محمد س س أ" 31 سنة صاحب محل موبيلات نجل ابن عم المجنى عليه، وتم التحفظ عليه وإخطار النيابة العامة.

 


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