شركة عامة تخسر مليار جنيه وتكافئ العاملين بـ 25 مليونًا





كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر مسؤلة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مجلس الإدارة وافق على منح العاملين بالشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة مبلغ 25 مليون جنيه أرباح عن العام المالى 2016-2017، رغم ان الشركة خسرت مليار جنيه.

وأضاف المصدر، أن العاملين بالفعل تسلموا قيمة الأرباح بمعدل 12 شهرا.

وبحسب القوائم المالية، فإن الشركة خسرت العام المالى 2015-2016، 120 مليون جنيه، وتم توزيع أرباح وقتها بلغت 55 مليون جنيه، حيث يعمل فى الشركة نحو 2400 عامل، وحاليا المصانع متوقفة تماما.

وتعد الشركة القومية للأسمنت، الشركة العامة الوحيدة، والتى ما تزال تستخدم الغاز فى الإنتاج فى حين تستخدم كل الشركات الأخرى الفحم مما يمكنها من الربح.