شركة عامة تخسر مليار جنيه وتكافئ العاملين بـ 25 مليونًا

شركة عامة تخسر مليار جنيه وتكافئ العاملين بـ 25 مليونًاالإثنين، 15 يناير 2018 05:08 م
كتب عبد الحليم سالم
كشفت مصادر مسؤلة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مجلس الإدارة وافق على منح العاملين بالشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة مبلغ 25 مليون جنيه أرباح عن العام المالى 2016-2017، رغم ان الشركة خسرت مليار جنيه.
وأضاف المصدر، أن العاملين بالفعل تسلموا قيمة الأرباح بمعدل 12 شهرا.
وبحسب القوائم المالية، فإن الشركة خسرت العام المالى 2015-2016، 120 مليون جنيه، وتم توزيع أرباح وقتها بلغت 55 مليون جنيه، حيث يعمل فى الشركة نحو 2400 عامل، وحاليا المصانع متوقفة تماما.
وتعد الشركة القومية للأسمنت، الشركة العامة الوحيدة، والتى ما تزال تستخدم الغاز فى الإنتاج فى حين تستخدم كل الشركات الأخرى الفحم مما يمكنها من الربح.
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بواسطة:
محمد عبد الغنى
صرف ارباح وتحقيق خسائر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية،
ذكر ان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مجلس الإدارة وافق على منح العاملين بالشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة مبلغ 25 مليون جنيه أرباح عن العام المالى 2016-2017، رغم ان الشركة خسرت مليار جنيه. هل لو هذه الشركة قطاع خاص وحققت خسائر تصرف أرباح هل صرف الارباح فى شركات القطاع العام غير مرتبط بالأداء لماذا لا توجد تقارير مالية شهرية توضح نتيجة الأعمال قبل صرف الارباح وأين دور الإدارة المنتفعين بصرف الارباح عوضنا على الله