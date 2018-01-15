شرطة الدنمارك توجه اتهامات لـ1004 من الأطفال والمراهقين بسبب فيديو جنسى

شرطة الدنمارك توجه اتهامات لـ1004 من الأطفال والمراهقين بسبب فيديو جنسىالإثنين، 15 يناير 2018 03:45 م
الشرطه الدنماركية - أرشيفية
رويترز
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قالت الشرطة الدنماركية، اليوم الإثنين، إنها وجهت اتهامات إلى 1004 أطفال ومراهقين وشباب بسبب مشاركة مقطعى فيديو جنسى لمراهقين فى الخامسة عشرة من عمرهما، وذلك بعد أن تلقت بلاغا عن الأمر من فيسبوك.
وأضافت الشرطة إن الأمر قد يمثل جريمة نشر أفلام إباحية لأطفال على الرغم من أن سن الرشد فى القانون الدنماركى هو الخامسة عشرة.
وانتشر المقطعان عبر تطبيق مسنجر للتراسل الفورى على الفيسبوك فى الخريف وأبلغت الشركة السلطات الأمريكية بالأمر وفقا لالتزاماتها القانونية.
ووصلت المعلومة للسلطات الدنمركية عبر الشرطة الدولية (إنتربول)، وقالت الشرطة إن معظم الصغار المتهمين لم يرسلوا المقطعين على المسنجر إلا مرات قليلة فيما أرسله بعضهم مئات المرات.
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