شخص يقطع أذن آخر بسبب خلافات عائلية بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

شهدت قرية كفر المنازلة التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط مشاجرة أسفرت عن إصابة كلا من "إ، م، " 31 سنة طرف أول بإشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم وذلك عقب قيامه بقطع أذن " ا. ز" 28 سنة طرف ثانى ما استلزم نقله لتلقى العلاج بالمستشفى وخضوعة لجراحة استلزمت 20 غرزة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقال شهود عيان إن سبب الخلافات هو اتهام الطرف الثاني للأول بقتل زوجته منذ عامين على الرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيله لعدم ضلوعه في قتل زوجته.

وكانت ربة منزل، قد لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بنزيف فى المخ وهبوط في الدورة الدموية، نتيجة اصطدامها بالأرض، وأثبت تقرير الطب الشرعى، وفاة "ن. ع" ربة منزل، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، حيث كانت تعانى من الأنيميا وسقطت على الأرض فى شقته، وثبت عدم وجود شبهة جنائية فى وفاتها، ولا صحة لتورط زوجها فى الوفاة.