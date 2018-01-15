شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية تصل إلى الفلبين

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية للفلبين، وأفاد المكتب الصحفى للوزارة - فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية - بأن تسليم شحنة المساعدات جاء خلال احتفالية رسمية فى الفلبين نظمتها وزارة الطوارئ الروسية.

وتم تسليم الشحنة "الروسية"، التى بلغ حجمها نحو 415 طنا من المواد الغذائية، والأخشاب إلى السلطات الفلبينية ، عبر سفينة تابعة للوزارة، ومن المقرر أن ترسل موسكو شحنة جديدة من المساعدات للفلبين أواخر فبراير المقبل.