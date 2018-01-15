شبهة جنائية وراء وفاة شاب داخل مصحة علاجية بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة: إن التقرير الطبى الخاص بالكشف على الشاب "محمد. إ" الذى فارق الحياة داخل مصحة علاجية غير مرخصة بالبدرشين أكد وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وأضاف المصدر أن التقرير تضمن أن جثة الشاب بها إصابات وجروح بالفم وآثار بالرقبة من الجانبين، بالإضافة اشتباه كسر بقاع الجمجمة.

وذكر المصدر أنه جارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، حيث تم إخطار النيابة التى أمرت بتشريح الجثة وصرحت بدفنها.

كان الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من " إ .ح " اتهم فيه العاملين بمصحة علاجية لعلاج الإدمان والأمراض النفسية بالتسبب فى وفاة ابنه "محمد" خلال تلقيه العلاج بها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.