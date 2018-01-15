س&ج.. كل ما تريد معرفته عن خطة التعليم فى تنقيح المناهج الدراسية





كتب أحمد حربى

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتنقية المناهج الدارسية، بعدما شكلت الوزارة ومركز المناهج لجان لتنقيح الموضوعات الخاصة بكل المراحل الدراسية، "اليوم السابع" يقدم تحليلاً لكل الأسئلة والاستفسارات التى تدور بأذهان الكثيرين حول خطة الوزارة فى استبدال المناهج الدراسية.

س- متى بدأت لجان تنقيح المناهج عملها ومن هم المعنين بمساعدتها ؟

ج- أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك لجان بدأت عملها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين مركز المناهج ومستشارى المواد بالوزارة لتنقيح ومراجعة مناهج العام الدراسى المقبل 2018،2019.

س- ما الهدف من عمل هذه اللجان ؟

ج- لإزالة أى أخطاء ظهرت خلال العام الجارى فى المناهج.

س- ما هى أبرز الأخطاء التى ظهرت العام الجارى فى المناهج ؟

ج واقعة اختفاء النسر فى علم مصر بكتاب اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى وأيضا وجود أكثر من نسخة بأكثر من معلومة فى كتاب التاريخ للثانوية العامة، إضافة إلى عدة أخطاء ظهرت فى خرائط ومعلومات ببعض المناهج.

س كيف تتغلب التربية والتعليم على أخطاء المناهج؟

ج- أكد رئيس القطاع على ضرورة تلاشى أى أخطاء فى المناهج وتداركها، واتخاذ إجراءات قوية تضمن عدم حدوث أى أخطاء مطبعية خلال مرحلة طباعة الكتب خاصة بعد واقعة كتاب التاريخ للثانوية العامة.

س- متى تنتهى لجان تنقيح المناهج تنتهى من أعمالها ؟

ج- لجان تنقيح المناهج تنتهى من أعمالها أواخر فبراير المقبل، كما محدد فى الخطة الزمنية ، وبحد أقصى منتصف مارس حتى يتم إرسالها إلى قطاع الكتب للبدء فى إجراءات الطباعة.

س- ما أهم الموضوعات فى المناهج الدراسية ؟ وكيف يتم معاملة المخطئ؟

ج- سيتم محاسبة المسئول عن مراجعة الكتاب إذا ظهرت أخطاء فى المناهج بعد طباعتها، وسيتم التركيز على الموضوعات التى تنمى المواطنة والتعايش وقبول الأخر لدى الطلاب وأيضا الموضوعات التى ظهرت مؤخرا وطالب بها الرأى منها قضايا المرأة والتنمية وقضايا أخرى.

س- بماذا أقدمت الوزارة على مساعدة المعلمين ؟

ج- تم الاتفاق على عمل دليل للتعلم الممتع المفيد يقدم للمعلم بعض الاستراتيجيات سواء فى التدريس أو التقييم أو التعامل مع الصف أو الطلاب أو تقديم المادة الدراسية للطلاب بحيث يخرج التعلم من الجو القائم على رهبة الامتحانات إلى الجو الهادف الممتع.

س- من المسئولين عن تنقيح المناهج الدراسة وما آلية التواصل بينهم؟

ج- الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، كلف فريق بوضع إطار عام لتحقيق تعلم ممتع ومفيد فى المناهج القائمة، كما ناقش الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة مع مستشارى المواد ومركز المناهج آلية تنقيح ومراجعة مناهج العام الدراسى المقبل.