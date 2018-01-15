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سكرتير عام جنوب سيناء: القيادة السياسية حريصة على دعم المشايخ والبدو

الإثنين، 15 يناير 2018 03:29 م
سكرتير عام جنوب سيناء: القيادة السياسية حريصة على دعم المشايخ والبدو مشاركون فى مؤتمر علشان تبنيها بجنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن أهل سيناء هم رجال مصر الشرفاء الذين دافعوا عنها خلال فترة الاحتلال بالإضافة إلى الحفاظ على أمن المحافظة خلال فترة الانفلات الأمنى التى مرت بها، مقدما الشكر على تعاونهم المستمر مع رجال الشرطة والقوات المسلحة، لتأمين المدقات والدروب الجبلية الرابطة بين شمال وجنوب سيناء.

وأضاف أن القيادة السياسية تتسم بالعقلانية والحكمة، وخاصة فى علاقة مصر بالدول الخارجية، وليس ذلك فقط، بل حرصها على تأمين جميع المناطق الحدودية وتسليح الجيش على أعلى مستوى.

وأكد الشيخ إبراهيم سالم شيخ قبيلة المزينة ورئيس ائتلاف القبائل العربية بجنوب سيناء خلال مؤتمر القبائل العربية المصرية وحملة "عشان تبنيها" لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية بجنوب سيناء، أن جميع مشايخ وبدو سيناء يؤيدون ويبايعون الرئيس السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية للفترة الثانية، لاستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها جميع محافظات مصر وليست محافظة جنوب سيناء فقط، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى لديه وعى اقتصادي وسياسي لأنه وجه باختراق العمق الاستراتيجي للتجمعات البدوية، حيث تم إنشاء أكثر من 650 منزلا بدويا، بالإضافة إلى الطفرة التنموية الكبيرة التى تمت على مدار 4 سنوات لم تشهدها المحافظة من قبل، حيث تم إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال اقامة مزارع نموذجية وسمكية مما ساعد على خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية.

وقال القس أبانوب البلارنوس وكيل مطرانية جنوب سيناء، إن الكنيسة حرصت علي المشاركة في هذا المؤتمر لتأكد مبايعة ودعم للرئيس السيسي الذي ضرب المثل بالتسامح بالإضافة إلى حرصة الشديد على تأمين الكنائس، ومشاركة أقباط مصر أحزانهم وأفراحهم .

 

 

 

 

 

 


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