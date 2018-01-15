سقوط محاسب يتاجر فى العملة وبحوزته مليون دينار و240 ألف جنيه و91 ألف ليرة





كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على " ص د س " 47 سنة، محاسب بشركة لاستيراد الاسلاك والكابلات الكهربائية، بمنطقة الأزبكية، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى، ويتخذ من منطقة وسط البلد، بدائرة قسم شرطة عابدين مكاناً لتجارته غير المشروعة.

تم ضبطه وبحوزته 240 الف جنيه ، 1.003.000دينار عراقي ، 600 دولار أمريكى ، 7490 جنيه سوداني ، 32 ألف روبية أندونيسية ، 91 ألف ليرة لبنانية ، 160 ريال سعودي ، 110 ريال قطري ، 333 يوان صيني ، 100 دولار سنغافوري ، 154 دينار ليبي ، 30 ليرة تركى ، 20 درهم مغربي.



جانب من الاموال التى تم ضبطها

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.