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سقوط قذيفة صاروخية قرب السفارة الكندية بأفغانستان

الإثنين، 15 يناير 2018 07:57 م
سقوط قذيفة صاروخية قرب السفارة الكندية بأفغانستان انفجار فى أفغانستان - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية سقوط قذيفة صاروخية قرب السفارة الكندية بالحى الدبلوماسى فى العاصمة الأفغانية كابول، مساء اليوم الاثنين، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.


وأكد المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمى ، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الصاروخ سقط فى شارع 14 فى منطقة وزير محمد أكبر خان ، ولكن لم يسفر الهجوم عن أى ضحايا أو إصابات، فيما لم تعلن أية جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.


يأتى هذا فى الوقت الذى تحاول فيه الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية شن هجمات مميتة فى مدن البلاد ، بما فى ذلك العاصمة كابول.


وكان مسؤولو الأمن فى كابول قد قالوا فى وقت سابق إن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية أحبطت ثلاثة انفجارات قاتلة فى مدينة كابول خلال عمليات منفصلة.
وذكر مسؤولو إدارة التحقيقات الجنائية أن القوات الأفغانية اكتشفت ثلاثة قنابل متفجرة محلية الصنع مزروعة فى ثلاثة مواقع مختلفة بالمدينة لقتل المدنيين الأبرياء، وأضافوا أن العبوات الناسفة اكتُشفت خلال العمليات التى جرت فى المناطق الشرطية الرابعة والخامسة والتاسعة بالمدينة.

 


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