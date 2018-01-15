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الإثنين، 15 يناير 2018 02:37 م
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سعر اليورو اليوم الاثنين 15-1-2018 وارتفاع كبير بالعملة الأوروبية

الإثنين، 15 يناير 2018 11:48 ص
سعر اليورو اليوم الاثنين 15-1-2018 وارتفاع كبير بالعملة الأوروبية سعر اليورو الاوروبى اليوم الاثنين


كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعه الملحوظ أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-1-2018، وصل إلى 27 قرشا بسعر الشراء و 10 قروش بسعر البيع، مسجلا 21.65 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، والذى جاء كالتالى.

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.65 جنيه للشراء

21.58 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.65 جنيه للشراء

21.72 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.49 للشراء

21.71  للبيع

 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.65  للشراء

21.72 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

21.52 للشراء

21.73 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.49 للشراء

21.70 للبيع

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

كيف يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا عام 2018؟

 

يبدو أن منطقة اليورو نجحت فى تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع مقارنة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكان البنك المركزى الأوروبى أعلن رفع توقعه لنمو اقتصاد منطقة اليورو العام الماضى إلى 2.2 فى المئة بحسب بى بى سى، وهو أسرع وتيرة نمو فى عشر سنوات، كما وصل سعر صرف العملة الأوروبية اليورو إلى أعلى سعر للصرف مقابل الدولار منذ عام ونصف، بل أن التعافى الاقتصادى يزداد صلابة بحسب وصف بى بى سى .

 

على الجانب قالت cnn money فى تقرير لها حول اقتصاد منطقة اليورو إن الاقتصاد فى المنطقة ينمو بوتيرة سريعة خاصة مع ارتفاع الثقة فى الاقتصاد عنها فى العقود الماضية، كما أن معدل البطالة ظل منخفض.

 

 

 

 

 

 


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