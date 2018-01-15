سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 15-1-2018 والعملة السعودية تواصل ثباتها





كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-1-2018 بمختلف البنوك، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

ووفقا للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، ننشر سعر الريال السعودى، والذى جاء كالتالى..



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



الريال-السعودي

ارامكو والإمارات تبقيان مخزونات اليابان دون تغير فى نوفمبر

أظهرت بيانات لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة فى اليابان اليوم الاثنين أن السعودية والإمارات امتلكتا معا نحو 13.8 مليون برميل من النفط الخام فى نهاية نوفمبر ضمن المخزونات اليابانية شبه الوطنية وذلك دون تغير عن الشهر السابق.

تقرض الحكومة اليابانية سعة تخزين الخام مجانا إلى أرامكو السعودية المملوكة للدولة وشركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) بما يسمح للشركتين الوطنيتين بتخزين ما يصل إلى 14.47 مليون برميل.