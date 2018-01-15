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سعد الحريرى: وضعنا خارطة طريق لدعم الاستقرار الاقتصادى فى لبنان

الإثنين، 15 يناير 2018 01:18 م
سعد الحريرى: وضعنا خارطة طريق لدعم الاستقرار الاقتصادى فى لبنان سعد الحريرى


كتبت نورهان حسن
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أعلن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أنه تم وضع خارطة طريق للاستقرار والنمو وفرص العمل بدأت باجتماع مجموعة الدعم الدولية، وستستكمل بمؤتمر روما 2 لدعم الجيش اللبنانى والمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، وصولا إلى مؤتمر باريس لدعم الاستقرار الاقتصادى فى لبنان.

 

وأضاف الحريرى فى سلسلة تغريدات له كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "المجلس الاقتصادى الاجتماعى هو المكان الأمثل والطبيعى لإجراء كل النقاشات والحوارات الاقتصادية والاجتماعية بين كل فئات المجتمع اللبنانى الممثلة فيه".

 

وأكد أن برنامجنا لمؤتمر باريس قيمته 16 مليار دولار، يشمل أكثر من 250 مشروعا موزعين على قطاعات المواصلات والمياه والكهرباء والصرف الصحى، إضافة لبعض المشاريع المرتبطة بالاتصالات والصحة العامة والتربية وإرث لبنان الثقافى، لافتا أن الهدف من مؤتمر باريس هو تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، عبر قروض ميسرة من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية ومن الدول الصديقة.

 

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

 


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