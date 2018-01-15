رويترز: الجنيه السودانى يتراجع فى السوق السوداء وسط نقص الدولار





تراجع الجنيه السودانى فى السوق السوداء اليوم الإثنين، وسط نقص العملة الصعبة، الذى عرقل اقتصاد البلاد، مع سعى الخرطوم لإجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو.

وقال متعاملون، إنه جرى تداول الجنيه السودانى عند 34 جنيها للدولار اليوم، انخفاضا من نحو 30 جنيها الأسبوع الماضى.

وخفض السودان قيمة عملته هذا الشهر إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه فى السابق، أملا فى جذب استثمارات والقضاء على السوق السوداء الآخذة فى النمو.

لكن العملة الصعبة لا تزال شحيحة فى النظام المصرفى الرسمى، ما يضطر المستوردين للجوء إلى السوق السوداء المكلفة جدا، وقال متعامل لرويترز "هناك نقص شديد فى السوق ولا توجد دولارات كافية".

ويواجه السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب فى 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، لكن الولايات المتحدة رفعت عنه عقوبات استمرت 20 عاما فى أكتوبر، مما دفع البلاد إلى الشروع فى إصلاحات واسعة.

واندلعت احتجاجات فى الشوارع الأسبوع الماضى بعدما ارتفعت أسعار الخبز، عقب قرار الحكومة إلغاء الدعم فى موازنة 2018 فى إطار إجراءات التقشف.