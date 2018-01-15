رئيس هيئة الطيران المدنى الإماراتى: اعتراض قطر لطائرتينا كان متعمداً

رئيس هيئة الطيران المدنى الإماراتى: اعتراض قطر لطائرتينا كان متعمداًالإثنين، 15 يناير 2018 08:25 م
تميم يحاول إثارة المشاكل باعتراض الطيران الإماراتى
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال سيف السويدى رئيس هيئة الطيران المدنى الإماراتى، إن تعرض قطر للطائرتين الإماراتيتين كان متعمداً، مؤكداً امتلاك أدلة على تعمد قطر اعتراض الطائرتين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.
وأوضح أن قطر لم تصدر أى تحذير عن استخدام المسار الجوى، لافتاً إلى أن اعتراض المقاتلات القطرية هدد الطائرتين.
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