رئيس "محلية البرلمان": تنمية الصعيد عنصر أساسى فى إعادة بناء ونهضة الدولة

كتب محمود حسين

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الصعيد عنصر أساسى فى عملية التنمية.

وأضاف "السجينى"، فى تصريحات صحفية: "لا يمكن أن نتخيل أى نهضة وإعادة بناء للدولة المصرية دون أن يكون الصعيد جزءا منها، ولجنة الإدارة المحلية لها قناعة كبيرة فى هذه المسألة، وليست نابعة عن انتماءات قبلية أو عاطفية بقدر ما هى نابعة عن قناعات موضوعية تستند إلى عناصر ومكونات علمية فى الثروات التى يمكن من خلالها إعادة بناء الأوطان، وأقرينا فى اللجنة فى وقت سابق قرض بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، وتحديدا محافظتى سوهاج وقنا، وكذلك أولى زيارات اللجنة للمحافظات خلال الإجازة الصيفية كانت لمحافظات الصعيد مثل أسيوط وسوهاج وقنا والوادى الجديد، هذه المحافظات قمنا بزيارتها لنطلع على الطبيعة على حجم التحديات التى تواجه هذه المحافظات".

وبشأن تصريحات اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية عن الصعيد، والتى أثارت غضبا كبيرا بين النواب والمواطنين فى الصعيد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أعتقد أن ما يثار حاليا من تحفظات النواب بشأن تصريح وزير التنمية المحلية يجب أن يوضع فى سياقه، وهذه التصريحات قد تكون خرجت بشكل عفوى، ومثل هذه الأمور تجب معالجتها سياسيا سريعا من قبل المسئول التنفيذى حتى نتفرغ للعمل الموكلين به جميعا، سواء كنا سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية".

وكان وزير التنمية المحلية قال فى تصريحات إعلامية: "نستهدف تنمية الصعيد وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد عشان يرجعوا بلدهم بدل ما هم صنعوا العشوائيات فى القاهرة".