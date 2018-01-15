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رئيس الرقابة الادارية: تكلفة مستشفى بنها 104 ملايين جنيه لخدمة مليون مواطن

الإثنين، 15 يناير 2018 11:10 ص
رئيس الرقابة الادارية: تكلفة مستشفى بنها 104 ملايين جنيه لخدمة مليون مواطن اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية


كتب محمد شعلان - إبراهيم حسان
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قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن تكلفة إنشاء مستشفى بنها للتأمين الصحى 104 ملايين جنيه، لخدمة مليون مواطن، ونفذت المشروع إحدى شركات القطاع الخاص، تحت إشراف هيئة التأمين الصحى، وفقا للمواصفات المعتمدة.

وأوضح "عرفان"، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية لمليون مواطن من منتفعى التأمين الصحى قاطنى  شمال القليوبية، فى بنها وكفر شكر وطوخ وشبين القناطر والقناطر الخيرية، مشيرا إلى البدء فى التشغيل التجريبى للمستشفى منذ أكتوبر الماضى، وتردد 11 ألف مواطن شهريا على المستشفى.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "مستشفى بنها تجرى به كل العمليات الجراحية، ذات المهارة الكبرى والمتوسطة والصغرى، وسيستمر التواصل رقابيا مع كل أطراف المنظومة الصحية، من خلال المرور الميدانى، للتأكد من انتظام الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".


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