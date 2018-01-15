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رئيس الرقابة الإدارية: المستثمر الوطنى حجز الزاوية فى حركة تنمية مصر

الإثنين، 15 يناير 2018 11:07 ص
رئيس الرقابة الإدارية: المستثمر الوطنى حجز الزاوية فى حركة تنمية مصر اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية


كتب محمد شعلان - إبراهيم حسان
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قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن اقتصاديات الدول تُبنى بكيانات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع ما تقيمه الدول من مشروعات وإنجازات، مشيرا إلى أن المستثمر الوطنى أو العربى أو الأجنبى يمثل حجر الزاوية فى حركة التنمية وخلق فرص العمل لشباب الوطن.

وأضاف "عرفان"، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، أن مصر تشهد اليوم افتتاح سلسلة مشروعات قومية لأبناء الوطن، فى البنية الأساسية وتنمية قطاعات التعليم العالى والبحث العلمى والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن أن الدولة تحتاج إضافة 250 ألف فرصة تعليم عالٍ حتى 2020، عبر التوسع فى إنشاء جامعات حكومية وخاصة وأهلية، وفروع لجامعات أجنبية، واستحداث جامعات تكنولوجية.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته، إلى أن جامعة زويل كانت تعمل مؤقتا من مقر إحدى الجامعات الأهلية، وفى سباق مع الزمن تابعت اللجنة المشتركة مع إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عملية إنشاء مقر للجامعة بتكلفة 1.6 مليار جنيه على مساحة 200 فدان، يتضمن ثلاثة مبانٍ، منها معهد علوم طبية، ومعهد علوم النانو تكنولوجى الأول من نوعه، بهدف ربط البحث العلمى بالصناعة، وقد تم استكمال كل تجهيزات المعامل والمعاهد العلمية طبقا لأحدث النظم العالمية والمواصفات الدولية.

 


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