video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الرقابة الإدارية: إعادة تأهيل مجمع مرغم بالإسكندرية بعد توقف 10 سنوات

الإثنين، 15 يناير 2018 11:22 ص
رئيس الرقابة الإدارية: إعادة تأهيل مجمع مرغم بالإسكندرية بعد توقف 10 سنوات اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية


كتب محمد شعلان - إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن العمل جار لمتابعة إعادة تأهيل مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية، وزيادة مساحته الإنتاجية، بعد توقف 10 سنوات كاملة، متابعا: "تم تخصيص 109 وحدات إنتاجية للشباب من إجمالى 113 وحدة متاحة، وحصل عدد من الشباب على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلى، وجارٍ متابعة تسهيل التمويل للآخرين".

وأضاف "عرفان"، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، أنه تم توفير الخدمات الاسترشادية والتدريبية فى مجمع مرغم، ومنح التراخيص، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتوفير احتياجات الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، كما تم تخفيض فترة إنهاء إجراءات التأمين على العميل داخل المجمع لتصبح 4 أيام عمل فقط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفية

اللواء محمد عرفان

الحكومة

الرقابة الادارية

السيسى

اخبار مصر

مجمع مرغم بالاسكندرية



لا تفوتك
تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة