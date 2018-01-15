رئيس الرقابة الإدارية: إعادة تأهيل مجمع مرغم بالإسكندرية بعد توقف 10 سنوات





كتب محمد شعلان - إبراهيم حسان

قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن العمل جار لمتابعة إعادة تأهيل مجمع مرغم الصناعى بالإسكندرية، وزيادة مساحته الإنتاجية، بعد توقف 10 سنوات كاملة، متابعا: "تم تخصيص 109 وحدات إنتاجية للشباب من إجمالى 113 وحدة متاحة، وحصل عدد من الشباب على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلى، وجارٍ متابعة تسهيل التمويل للآخرين".

وأضاف "عرفان"، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، أنه تم توفير الخدمات الاسترشادية والتدريبية فى مجمع مرغم، ومنح التراخيص، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتوفير احتياجات الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، كما تم تخفيض فترة إنهاء إجراءات التأمين على العميل داخل المجمع لتصبح 4 أيام عمل فقط.