رئيس البرلمان العربى يشارك فى مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس





(أ ش أ)

يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى فى المؤتمر الذى يعقده الأزهر الشريف يومى الأربعاء والخميس المقبلين تحت عنوان "مؤتمر الأزهر العالمى لنُصرة القدس"، بناء على دعوة من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وقال رئيس البرلمان العربى فى بيان صحفى اليوم إنه سيلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يؤكد فيها أهمية التعاون العربى والتضامن الإسلامي، وتمتين وحدة الصف العربى والإسلامى تجاه القدس، وتوظيف علاقات الدول العربية والإسلامية الرسمية والشعبية مع دول العالم ومؤسسات المجتمع الدولي، للوصول إلى الحل العادل والشامل والنهائى للقضية الفلسطينية، والعمل على تعزيز دعم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، ودعم صمود الشعب الفلسطينى فى الحفاظ على مدينة القدس وتمسكه بأرضه.

واشار إلى انه سيتطرق فى كلمته إلى جهود البرلمان العربى فى دعم كفاح الشعب الفلسطينى فى كافة المحافل وعلى كافة المستويات، والتصدى لسياسة القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" وفضح ما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطينى الصامد، وما يعمل البرلمان العربى عليه الآن فى تنفيذ خطته للتصدى لترشح القوة القائمة بالاحتلال "اسرائيل" للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامى 2019-2020م، لما لهذا الترشح من تداعيات خطيرة على مصداقية منظمة الأمم المتحدة، عندما تشغل قوة محتلة وتضطهد شعباً بإكمله منذ أكثر من سبعين عاماً وتمارس بحقه أبشع الانتهاكات والجرائم العنصرية مقعداً فى مجلس الأمن الدولي.

واكد السلمى أن مشاركة البرلمان العربى فى هذا المؤتمر الهام تأتى فى ظل الظروف الراهنة التى تستوجب التكاتف العربى والتضامن الإسلامى لدعم صمود الشعب الفلسطيني، لمواجهة تداعيات قرار الإدارة الأمريكية المرفوض الأعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والاعتداءات التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى الصامد، ومساعيها لطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة، من خلال إمعانها فى الإعتداءات السافرة ضد الشعب الفلسطينى والمسجد الأقصى المبارك.