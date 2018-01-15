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الإثنين، 15 يناير 2018 12:33 ص
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درجات الحرارة اليوم الاثنين 15-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 15 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة اليوم الاثنين 15-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية درجات الحرارة - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون الحالة من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 10 19

الإسكندرية 11 18

بلطيم 15 18

مطروح 09 19

السلوم 08 17

سيوة 08 17

بورسعيد 14 19

دمياط 14 18

العريش 10 20

رفح 09 19

الإسماعيلية 09 20

السويس 09 20

رأس سدر 12 21

نخل 02 20

نويبع 14 19

طابا 12 19

كاترين 03 17

الطور 10 22

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 13 23

مرسى علم 16 21

الفيوم 09 20

بنى سويف 08 20

المنيا 07 20

أسيوط 07 20

سوهاج 07 20

قنا 08 21

الأقصر 08 22

أسوان 10 22

أبوسمبل 09 21

الوادى الجديد 06 21

شلاتين 16 24

ابو رماد 17 23

راس حدربة 17 23

حلايب 18 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 34

المدينة 11 25

الرياض 07 24

المنامة 16 22

أبوظبى 15 24

الدوحة 16 25

الكويت 07 23

دمشق 02 15

بيروت 14 17

عمان 05 11

القدس 07 12

غزة 13 17

بغداد 06 19

مسقط 19 25

صنعاء 00 23

الخرطوم 17 31

طرابلس 09 19

تونس 07 17

الجزائر 08 14

الرباط 06 14

نواكشوط 14 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة - 04 03

اسطنبول 03 06

اسلام اباد 04 21

نيودلهى 07 22

جاكرتا 25 30

بكين - 05 02

كوالامبور 23 29

طوكيو 02 12

أثينا 07 11

روما 05 12

باريس 07 09

مدريد 00 09

برلين 01 03

لندن 04 10

مونتريال - 16 - 15

موسكو - 07 - 03

نيويورك - 04 - 02

واشنطن - 04 10


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