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الإثنين، 15 يناير 2018 05:51 م
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خروج قطار أنفاق عن قضبانه فى واشنطن دون إصابات

الإثنين، 15 يناير 2018 03:39 م
خروج قطار أنفاق عن قضبانه فى واشنطن دون إصابات محطة مترو - أرشيفية


رويترز
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 قالت سلطات النقل فى العاصمة الأمريكية واشنطن إن قطار أنفاق فى العاصمة خرج عن قضبانه فى وقت مبكر، اليوم الاثنين، لكن لم يصب أى من ركابه الستين بأذى.

وانحرف القطار فى حوالى الساعة 6:40 صباحا بالتوقيت المحلى (1140 بتوقيت جرينتش) خارج محطة (فرجت نورث) فى وسط المدينة.

وقالت السلطات عبر تويتر "أفراد طوارئ فى موقع الحادث. حافلات حلت محل قطارات الأنفاق فى الاتجاهين".

 

 


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