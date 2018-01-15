حبس 5 من لصوص الآثار بعد القبض عليهم متلبسين بالتنقيب فى عين شمس





كتب كريم صبحى

قررت نيابة عين شمس، حبس 4 عمال وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل تسببوا فى انهيار جزئى منه.

وفى التفاصيل تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار جزئى للعقار رقم 21 شارع إبراهيم عبد الرازق.

وبالانتقال والفحص تبين أن "سليمان.ح.ع" 64 سنة عامل، و"وحيد.ح.ع" 74 سنة عامل، و"أمل.ح.ع" ربة منزل يملكون العقار محل الواقعة واستعانوا بالعاملين "محمد.ا.ص" 23 سنة، و"كتيب.ع.ا" 36 سنة فى الحفر، ما تسبب فى انهيارا جزئيا للعقار أثناء تواجد أحد العاملين داخل الحفرة.

وباستدعاء رجال الحماية المدنية والإنقاذ، استخرجوا العامل من داخل حفره قطرها 1.50 متر بعمق 4 أمتار وعثر رجال المباحث على ( جردل بلاستيك و حبل )، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل العقار فتحرر لهم المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وقررت ما سبق.