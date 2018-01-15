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حبس شقيق مالك شركة استثمار عقارى سنة بتهمة النصب

الإثنين، 15 يناير 2018 12:41 م
حبس شقيق مالك شركة استثمار عقارى سنة بتهمة النصب محكمة -أرشيفية


كتب سليم على
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قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار يوسف الريفى، وسكرتارية مصطفى رشدى، بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه لشقيق مالك شركة "مصر للاستثمار العقاري"، غيابا، لاتهامه ببيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية.
 
كان عدد من المواطنين قد تقدمو ببلاغ فى القضية رقم 20363 لسنة 2017 يتهم فيه حمادة محمود مصطفى إبراهيم، شقيق مالك شركة مصر للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال لإيهامه ببيع وحدات سكنية من الشركة التي تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقي لمحاكمته.
 

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