حالة الطقس اليوم الاثنين 15-1-2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الإثنين ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون الحالة من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً و غالباً غائم بوجهٍ عام، مع فرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق، كما و يتشكل الضباب و الغيوم المُلامسة لسطح الأرض فوق الجبال، وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في البادية الشرقية.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً: تنخفض درجات الحرارة و يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وشديد البرودة فوق الجبال و البادية، و يتشكل الصقيع في تلك المناطق، و عقب ساعات مُنتصف الليل، يُتوقع تشكل الضباب في أجزاء واسعة من المملكة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.