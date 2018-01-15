جنوب إفريقيا تستدعى أكبر دبلوماسى أمريكى لديها لتوضيح تصريحات ترامب المسيئة

جنوب إفريقيا تستدعى أكبر دبلوماسى أمريكى لديها لتوضيح تصريحات ترامب المسيئةالإثنين، 15 يناير 2018 04:44 م
ترامب
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استدعت جنوب إفريقيا أكبر مسئول دبلوماسى أمريكى لديها اليوم الاثنين، لتوضيح تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى استخدم فيها عبارات مسيئة لدول إفريقية.
وكانت وزارة خارجية جنوب إفريقيا قالت- أمس فى بيان- إنها تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الأمريكى لديها، اليوم، لمنحه الفرصة لتوضيح تصريحات الرئيس الأمريكى بشأن الدول الإفريقية.
وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية أن المتحدثة باسم السفارة الأمريكية فى بريتوريا سيندى هارفى أكدت - فى بيان- أنها تسلمت اليوم طلب حكومة جنوب إفريقيا.
وقالت سيندى هارفى "إنها تتفق مع أهمية وجود علاقات قوية بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم".
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