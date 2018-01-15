video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمارك السويس تحبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب

الإثنين، 15 يناير 2018 10:41 م
جمارك السويس تحبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك


أحمد يعقوب
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة المنافذ الجمركية بجمارك السويس برئاسة محمد عبد السلام مدير عام المنافذ بالتنسيق مع المقدم هيام الشيمى بإدارة البحث الجنائى، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة.

بناء على إخبارية مشتركة بمحاولة أحد العاملين بالخدمات بالميناء تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتم تشكيل لجنة من عازر قلادة مدير إدارة المنافذ ومحمد محمود فؤاد معاون الجمرك والنقيب محمد عايش حيث قامت بتفتيش 3 حقائب خاصة به أثناء خروجه من المنفذ فتبين وجود ١٢٢ قاروصة سجائر أجنبية الصنع وغير ملصق عليها طوابع البندرول الدالة على سداد الرسوم الجمركية ماركات مختلفة.

وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 37 ألف جنيه والتعويضات بمبلغ 27 ألف جنيه وتم التصالح وسداد الرسوم والتعويضات المستحقة، وقرر يحيى سعيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد تحبط محاولة تهريب آلات حاسبة مخالفة للمنشأ

مكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد تحبط محاولة تهريب أقلام ليزر وفوانيس رمضان

مكافحة التهريب بالأقصر تحرر 31 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة

الجمارك

السجائر

اخبار الجمارك

التهرب الجمركى



لا تفوتك
مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة