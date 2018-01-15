جمارك السويس تحبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير خالصة الضرائب





أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة المنافذ الجمركية بجمارك السويس برئاسة محمد عبد السلام مدير عام المنافذ بالتنسيق مع المقدم هيام الشيمى بإدارة البحث الجنائى، من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة.

بناء على إخبارية مشتركة بمحاولة أحد العاملين بالخدمات بالميناء تهريب كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتم تشكيل لجنة من عازر قلادة مدير إدارة المنافذ ومحمد محمود فؤاد معاون الجمرك والنقيب محمد عايش حيث قامت بتفتيش 3 حقائب خاصة به أثناء خروجه من المنفذ فتبين وجود ١٢٢ قاروصة سجائر أجنبية الصنع وغير ملصق عليها طوابع البندرول الدالة على سداد الرسوم الجمركية ماركات مختلفة.

وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 37 ألف جنيه والتعويضات بمبلغ 27 ألف جنيه وتم التصالح وسداد الرسوم والتعويضات المستحقة، وقرر يحيى سعيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.