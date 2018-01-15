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الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:52 ص
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جرحى فى انفجار ضخم بمدينة أنتويرب البلجيكية

الإثنين، 15 يناير 2018 11:50 م
جرحى فى انفجار ضخم بمدينة أنتويرب البلجيكية الشرطة البلجيكية- أرشيفية


(رويترز)
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قالت الشرطة البلجيكية، إن انفجارا تسبب فى إصابة عدة أشخاص وانهيار مبنى سكنى فى مدينة أنتويرب مساء الاثنين، وأكدت أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.

وبلجيكا فى حالة تأهب قصوى منذ تفجيرات انتحارية مميتة فى العام 2016 وموجة هجمات شنها متشددون فى أوروبا.

 


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