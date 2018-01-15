جرحى فى انفجار ضخم بمدينة أنتويرب البلجيكية

جرحى فى انفجار ضخم بمدينة أنتويرب البلجيكيةالإثنين، 15 يناير 2018 11:50 م
الشرطة البلجيكية- أرشيفية
(رويترز)
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قالت الشرطة البلجيكية، إن انفجارا تسبب فى إصابة عدة أشخاص وانهيار مبنى سكنى فى مدينة أنتويرب مساء الاثنين، وأكدت أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.
وبلجيكا فى حالة تأهب قصوى منذ تفجيرات انتحارية مميتة فى العام 2016 وموجة هجمات شنها متشددون فى أوروبا.
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