جامعة القاهرة: تضاعف عدد الوافدين يحقق سياحة تعليمية

أعلن الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، أن عدد الوافدين تضاعف وهو ما يحقق السياحة التعليمية، مضيفا أن دور المكتب الدولي، بحث فرص تمويل المشروعات البحثية وجذب الوافدين، وأن الجامعة تستهدف الاستفادة من المكتب أقصى استفادة ممكنة .

وأضاف عدلى خلال الندوة التعريفية حول فرص التمويل المتاحة للمنح والمشاريع البحثية التطبيقية للجامعة، والتى ينظمها مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة بقاعة القاسمى بالمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة، اليوم، أن هدف الجامعة أن تصبح من أفضل الجامعات المرموقة، موضحا أن الجامعة تحتل المركز 420 فى تصنيف شنجهاى الصينى، وأن التقدم فى التصنيف الدولى يجذب عددا كبيرا من طلاب الوافدين .

وأكد عدلى، أن المكتب يحاول الحصول على تمويل البعثات والمشروعات البحثية من الخارج، موضحا أن طلاب الجامعة متميزون، وأن معيدى الجامعة عندما يدرسون بالخارج يحققون نجاحات كبيرة، مضيفا أن الجامعة بها ربع مليون طالب، وتخرج سنويا 40 الف خريج.