جامعة أسيوط تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام





أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عن حاجة الجامعة لشغل وظائف شاغرة بكلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام.

كما أكد الدكتور جعيص، فى بيان اليوم الاثنين، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان فى الصحف الرسمية موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط وذلك بكل دقة وحيادية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن حاجة الكلية لشغل وظيفة معيد بأقسام التشريح الآدمى وعلم الأجنة، الهستولوجيا، الكيمياء الحيوية الطبية، الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الفسيولوجيا الطبية، الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، الصحة العامة وطب المجتمع، الباثولوجيا، الفارماكولوجيا الطبية، الطفيليات الطبية ، وأيضا معيد واحد بقسم " باثولوجيا الأورام، الإحصاء الطبى ووبائيات السرطان ، بيولوجيا الأورام " وذلك بمعهد جنوب مصر للأورام، على أن يكون المتقدم من خريجى كلية الطب جامعة أسيوط دفعتى 2015 م ، سبتمبر 2016 ، كما يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام وتقدير مادة التخصص ، كذلك أمضى فترة التدريب الإجبارى " الامتياز " كما يسمح لدفعة 2016 م التقدم خلال الشهرين الأخيرين من مادة الامتياز.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم عميد الكلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وذلك بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة اعتباراً من أمس إلى 13 فبراير ، بالإضافة إلى استيفاء المتقدم لكافة الشروط الواردة فى القانون «49» لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2017 م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وللاطلاع على كافة الشروط والمستندات المطلوب للتقدم للوظائف يمكن الرجوع إلى موقع الجامعة www.aun.edu.eg/jops .