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الإثنين، 15 يناير 2018 04:17 م
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تونس تعتقل 41 شخصا مع تجدد الاحتجاجات العنيفة

الإثنين، 15 يناير 2018 01:43 م
تونس تعتقل 41 شخصا مع تجدد الاحتجاجات العنيفة شرطة تونس -أرشيفية


رويترز
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 قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، انها أوقفت 40 شخصا تورطوا فى أعمال شغب الليلة الماضية وذلك بعد تجدد احتجاجات عنيفة فى خمس مناطق فى تونس على خلفية إجراءات التقشف. وبذلك يرتفع إجمالى عدد الموقوفين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسبوع إلى حوالى 850 شخصا.

وتجددت فى وقت متأخر يوم الأحد الاحتجاجات وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المحتجين بعد هدوء استمر يومين اثر أسبوع من الصدامات عقب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وبدأت الاحتجاجات العنيفة الأسبوع الماضى وتخللها شغب وعمليات نهب وحرق، وسرعان ما انتشرت فى العديد من المدن التونسية رفضا لقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض السلع اعتبارا من مطلع العام الحالى لكنها هدأت نسبيا يومى الجمعة والسبت.

وليل الأحد تجمع عشرات الشبان بحى التضامن بالعاصمة تونس وأشعلوا النار فى إطارات وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات من الشبان الذين لم تتجاوز أعمار أغلبهم 20 سنة رشقوا قوت الأمن بالحجارة، كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق شبان يحتجون فى الكرم بالعاصمة تونس ولاحقت الشبان.

وقال خليفة الشيبانى المتحدث باسم وزارة الداخلية "التحركات كانت محدودة وشملت حى التضامن والكرم ودوار هيشر بالعاصمة تونس وسيدى بوزيد وفريانة"، وأضاف أن المحتجين حاولوا اقتحام مقر تابع للجمارك فى فريانة. وأوقفت الشرطة 41 شخصا متورطين فى الشغب.

لكن رغم قرارات الحكومة برفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودى الدخل إلا أن متظاهرين خرجوا أمس للشارع الرئيسى بالعاصمة فى احتجاج سلمى على المصاعب الاقتصادية تزامنا مع الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على.


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