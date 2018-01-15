تموين بنى سويف يضبط 25 طن ملح طعام فاسد بحوزة تاجر





بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث تموين بنى سويف 25 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمى بحوزة "أحمد .ط – 47 سنة " تاجر، يقيم مركز ببا جنوب بنى سويف.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر يتضمن إتهام التاجر بتعبئة وبيع الملح المخصص للأغراض الصناعية، وأحيل التاجر إلى النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.