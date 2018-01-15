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تموين بنى سويف يضبط 25 طن ملح طعام فاسد بحوزة تاجر

الإثنين، 15 يناير 2018 03:16 م
تموين بنى سويف يضبط 25 طن ملح طعام فاسد بحوزة تاجر ملح طعام - أرشيفية


بنى سويف أيمن لطفى
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ضبطت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث تموين بنى سويف 25 طن ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمى بحوزة "أحمد .ط –  47 سنة " تاجر، يقيم مركز ببا جنوب بنى سويف.
 
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر يتضمن إتهام التاجر بتعبئة وبيع الملح المخصص للأغراض الصناعية، وأحيل التاجر إلى النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.
 
 
 

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