تعليم دمياط: لم نصدر توجيهات للعاملين لاستخراج توكيلات خاصة بالرئاسة





دمياط - عبده عبد البارى

نفت مديرية التربية والتعليم بدمياط فى بيان لها اليوم، ما تم تداوله على صفحات بعض مواقع التواصل الاجتماعى بإصدارها إشارات للإدارات التعليمية أو المدارس بحتمية الذهاب لاستخراج توكيلات خاصة بالرئاسة .

وأكد بيان المديرية ، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن مثل هذه التوكيلات تنبع من اقتناع الشخص نفسه وإبدائه برأيه والمديرية لا تفرض رأيا ، أو تدخلا فى الأمور السياسة.

وأوضحت المديرية، أن السبب وراء انتشار الشائعة هو قيام مدير مدرسة من تلقاء نفسه بنشر هذه الإشارة المفتعلة، والذى كانت رد فعل منه بعد قرار النيابة الإدارية باستبعاده من المدرسة، وذلك لإثارة البلبلة وتقليب الرأى العام.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بدمياط، كل من يقوم بالنشر أو التحدث باسمها أو باسم إدارتها ومدارسها دون سند، بالرجوع اليها أولا قبل ذلك لمعرفة حقيقة الأمور قبل إثارة البلبلة وتقليب الرأى العام .