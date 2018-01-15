تعرف على 53 صنفا من الأرز والقمح والفول المسموح بزراعتها للموسم الجديد





كتب عز النوبى

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا القرار رقم 79 لينة 2018، والذى نصت مادته الأولى على أن يتم إكثار تقاوى الأصناف خاصة، محاصيل الذرة والأرز والقمح والفول البلدى لزراعتها فى مختلف الظروف البيئية المتباينة فى مصر.

وينشر "اليوم السابع "، أسماء الأصناف التى شملت 53 صنفا من تقاوى أصناف بعض المحاصيل الاستراتيجية الموفرة للمياه، والتى تعطى إنتاجية عالية لموسم 2018.

أولا الأصناف المسموح زراعتها من الأرز 7 أصناف :

جيزه 177 ، وجيزة 178 ، سخا 101 ، وسخا 104 ، وسخا 106 ، وسخا 107 . ،هجين مصري 1 .

ثانيا: الأصناف المسموح زراعتها لأصناف الذرة:

1- البيضاء لأصناف هجين فريد 10 ، 128، 129، 130، 131، 132 ، وهجين ثنائي لأصناف 310، و314 ، 321، 324 ، 329 .

2- الذرة الصفراء، لأصناف هجين فردى 162 ، 166، 167 ، 168 ، 173 ، 176 ، 178 ، 180 ، وهجين ثنائي لأصناف 352 ، 353 ، و360 ، 368 .

ثالثا: الأصناف المسموح زراعتها لأصناف القمح:

1- قمح الخبز لأصناف شندويل 1 ، وجيزة 168 ، وجيزة 171 وسدس 14 و مصر 1 ، ومصر 2 ، وجميزة 9 ، وجمزية 11 ، وسدس 12 .

2- قمح الديورم لأصناف بني سويف 1 ، وبني سويف 5 ، وبني سويف 6 ، وسوهاج 4 ، وسوهاج 5 .

رابعا: الأصناف المسموح زراعتها بالفول البلدى: