تعرف على أصناف تقاوى قررت وزارة الزراعة وقف إنتاجها لترشيد المياه





كتب عز النوبى

ينشر"اليوم السابع"، الإجرءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لترشيد استهلاك المياه بوقف إنتاج تقاوى الإكثار المتداولة لـ42 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية، التى تستهلك نسب عالية من المياه.

1- الأصناف تشمل 9 أنواع من محصول الأرز منها:

صنف أرز جيزة 171، سخا 102 ، و103 .

2- 9 أصناف من محصول القمح منها:

سدس 1 و13 ، وجميزة 7 و 10.

3- 6 أصناف من محصول الفول البلدى منها:

مصر 3 وسخا 3

4- 18 صنف من الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردى الفول 9 و11

5-12 من محصول الذرة البيضاء.

6-الهجين الفردى 155 و 161 من الذرة الصفراء.