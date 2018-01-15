تعرف على أصناف تقاوى قررت وزارة الزراعة وقف إنتاجها لترشيد المياه

تعرف على أصناف تقاوى قررت وزارة الزراعة وقف إنتاجها لترشيد المياهالإثنين، 15 يناير 2018 11:03 ص
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
ينشر"اليوم السابع"، الإجرءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لترشيد استهلاك المياه بوقف إنتاج تقاوى الإكثار المتداولة لـ42 صنفا من المحاصيل الاستراتيجية، التى تستهلك نسب عالية من المياه.
1- الأصناف تشمل 9 أنواع من محصول الأرز منها:
صنف أرز جيزة 171، سخا 102 ، و103 .
2- 9 أصناف من محصول القمح منها:
سدس 1 و13 ، وجميزة 7 و 10.
3- 6 أصناف من محصول الفول البلدى منها:
مصر 3 وسخا 3
4- 18 صنف من الذرة البيضاء والصفراء منها: الهجين الفردى الفول 9 و11
5-12 من محصول الذرة البيضاء.
6-الهجين الفردى 155 و 161 من الذرة الصفراء.
إضافة تعليق
المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة