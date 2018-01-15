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الإثنين، 15 يناير 2018 05:50 م
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تعديلات على نظام التحذير عقب أزمة الإنذار الكاذب فى هاواى الأمريكية

الإثنين، 15 يناير 2018 03:27 م
تعديلات على نظام التحذير عقب أزمة الإنذار الكاذب فى هاواى الأمريكية الشرطة الامريكية ـ صورة أرشيفية


واشنطن (أ ش أ)
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أعلن رئيس إدارة الطوارئ بولاية "هاواى" الأمريكية،إجراء تعديلات على "نظام التحذير"،وذلك عقب "أزمة" الانذار الكاذب،بوقوع هجوم صاروخى على ولاية "هاواى"،والذى تسبب فى حدوث حالة من الذعر بين المواطنين.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أن من بين هذه التعديلات،تحديث نظام الإنذار،بهدف تقليص المدة الزمينة بين رسالة الإنذار، فى حال تبين عدم صحتها، والرسالة الأخرى المصححة لها .. حيث استغرقت عملية إلغاء الإنذار ثمان وثلاثين دقيقة،عاشها مواطنو الولاية فى حالة من الذعر .

وتشمل هذه التعديلات أيضا : تعيين شخص يكون مسئولا عن الموافقة على إرسال رسائل التحذير إلى المواطنين، فيما أفيد بأن التحقيقات بشأن واقعة " الانذار الكاذب" لازالت جارية.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حين سؤل عما سيفعله لتجنب إطلاق إنذار كاذب مشابه، لم يُجِب مباشرةً، إلا أنه تمنى عدم حدوث ذلك مجددًا، معتبرا أن التوتر كان جزءا منه .


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