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الإثنين، 15 يناير 2018 05:47 م
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تطوير استخبارات البنتاجون يثير القلق من استبدال الموظفين بالروبوتات

الإثنين، 15 يناير 2018 05:01 م
تطوير استخبارات البنتاجون يثير القلق من استبدال الموظفين بالروبوتات صاروخ يحمل قمر صناعى - أرشيفية


كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، أن عمليات تطوير تجرى داخل وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تثير القلق بين الموظفين العاملين بالوكالة.

 

وأوضحت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، إنه بينما قال مدير الوكالة المسئول عن تحليل صور الأقمار الصناعية إنه يريد تحديث آليات العمل فى الوكالة، فإن بعض الموظففين يخشون استبدالهم بالروبوتات.

 

وأضافت المجلة، أن الوكالة الأمريكية للاستخبارات الجغرافية الوطنية فى خضم حملة مركزة، ما أسماه البعض بإعادة التنظيم، للتركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحليل الصور التى عادة ما يقوم البشر بتحليلها، ذلك وفقا لما ذكرته خمسة مصادر على إطلاق بالمسألة للمجلة.

 

وعندما أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، استعداده لإطلاق صاروخ باليستى، قام المحللون فى وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية بتمشيط صور الأقمار الصناعية، والبحث عن علامات مميزة على الأرض فى كوريا الشمالية، مما يدل على استعدادات تجريبية.

 

وهذا التحول فى الأولويات يثير القلق لدى بعض محللى الصور المخضرمين الذين يخشون أن تتغير وظائفهم تغيرا جذريا، فضلا عن قلقهم من أن التكنولوجيا التى يتم الدفع بها ليست ماهرة بما فيه الكفاية لتحل محل المهارة البشرية والقدرة التحليلية.


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