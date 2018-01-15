video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تكشف مسار قناة مائية جديدة بطول 45 كيلو مترا

الإثنين، 15 يناير 2018 05:04 م
تركيا تكشف مسار قناة مائية جديدة بطول 45 كيلو مترا أعمال حفر _ صورة أرشيفية


اسطنبول (أ ف ب)
إضافة تعليق

كشفت الحكومة التركية، الاثنين، عن مسار قناة مائية جديدة تنوى شقها فى اسطنبول، فى مشروع كبير بطول 45 كيلومترا تم تصميمه ليكون النسخة التركية لقناتى بنما والسويس.

والمشروع الذى اعلنه الرئيس التركى رجب طيب اردوغان عندما كان رئيسا للوزراء فى 2011، هو الاكثر تعقيدا على الاطلاق بين المشاريع التى تشهدها المدينة.

وتقول الحكومة ان المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذى يقسم المدينة الى جزء اوروبى وآخر اسيوي، احد اكثر مسارات سفن الشحن نشاطا.

وقال وزير النقل والاتصالات احمد ارسلان ان القناة ستنطلق من حى كوجك جكمجة على بحر مرمرة، حيث توجد بحيرة طبيعية.

من هناك تتجه القناة شمالا الى سد سازليدير قبل الوصول الى البحر الاسود شمال دوروسو، وقال ارسلان فى مؤتمر صحافى ان "الهدف هو تقليل المخاطر التى يمكن ان تنجم عن عبور سفن محملة مواد خطيرة لمضيق البوسفور".

واضاف ان المشروع يهدف ايضا الى "استحداث تحول مدينى لمواطنينا فى هذه المنطقة... كما وزيادة جاذبية اسطنبول كمدينة كبرى".

وحذر خبراء بيئيون من ان المشروع يهدد بتدمير النظام البيئى البحرى كما قد يزيد مخاطر حصول هزات ارضية فى منطقة زلزالية نشطة.

إلا ان ارسلان شدد على ان كافة الاحتياطات قد اتخذت، وان المسار تم اختياره بعد تقييم معمّق لمخاطر الزلازل كما تم اعداد دراسات حاسوبية.

ويدير اردوغان، الذى سطع نجمه السياسى بشكل كبير عندما كان رئيسا لبلدية اسطنبول، مجموعة من مشاريع البنى التحتية فى تركيا ولا سيما فى مدنها الكبرى، وكان اردوغان افتتح العام الماضى مشاريع قطارات الانفاق، وانفاقا طرقية تحت البوسفور، كما بنى جسرا ثالثا فوق المياه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر إعلامية: هجوم معيتيقة يستهدف نقل إرهابيين من تركيا إلى ليبيا

أردوغان: تركيا ستسحق "جيش الترويع" فى شمال سوريا

تركيا

قناة مائية جديدة

45 كيلو مترا

أخبار تركيا



لا تفوتك
السيسى يطالب بتغيير اسم جامعة الجلالة: "هوريكم جامعة مش موجودة إلا فى مصر"

السيسى يطالب بتغيير اسم جامعة الجلالة: "هوريكم جامعة مش موجودة إلا فى مصر"

القيعى يحصل على توقيع صانع ألعاب منتخب الشباب تمهيدًا لضمه للأهلى

القيعى يحصل على توقيع صانع ألعاب منتخب الشباب تمهيدًا لضمه للأهلى

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

ستوك سيتى يعلن مدرب رمضان صبحى الجديد

ستوك سيتى يعلن مدرب رمضان صبحى الجديد

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة