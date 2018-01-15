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الإثنين، 15 يناير 2018 04:17 م
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"تحيا مصر": تسليم 139منزلا ورفع كفاءة 306منازل للأسر الأكثر احتياجاً بأسوان

الإثنين، 15 يناير 2018 02:44 م
"تحيا مصر": تسليم 139منزلا ورفع كفاءة 306منازل للأسر الأكثر احتياجاً بأسوان صندوق تحيا مصر بأسوان


أسوان - ندى سليم
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نجح صندوق تحيا مصر، فى إنجاز العديد من المشروعات الهامة بمحافظة أسوان، باعتمادات تصل إلى 354 مليون جنيه، أهمها مشروع رفع كفاءة بعض المنازل المتدهورة فى 126 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، وتم الانتهاء من رفع كفاءة 306 منازل فى 8 قرى بمحافظة أسوان، وتسليم 139 منزل كامل البناء والتشطيب بتكلفة 24 مليون جنيه.

كما ساهم الصندوق بالمحافظة، فى القضاء على قوائم الانتظار لمرضى فيروس سى، من خلال علاج ألف مريض، وذلك بعد انطلاق المسح الطبى للكشف عن مرضى فيروسى لـ 25 ألف طالب بجامعة أسوان.

وتم استكمال مشروع الريف المصرى الجديد بقرية الأعقاب، بالإضافة إلى مشروعات تشغيل الشباب وخلق فرص عمل من خلال توزيع سيارات نقل مبرد حمولة 1,5 طن للشباب، بجانب قيام المؤسسة بإحلال وتجديد 212 منزل آخر، بتكلفة 6 مليون جنيه، وتوزيع 5 ألاف كرتونة وبطانية ولحاف بتكلفة 1.7 مليون جنيه على عمال النظافة والأسر الأكثر احتياجاً.

كما تتضمن خطة الصندوق تجاه محافظ أسوان، تنفيذ فرش كامل لمستلزمات مدينة البنات الجديدة التابعة لجامعة الأزهر بتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل استضافة ورعاية مرضى معهد الأورام وأسرهم طوال فترة العلاج بأحد الفنادق السياحية، وتوزيع 16 موتوسيكل لذوى الاحتياجات الخاصة، وتنظيم قافلة للعيون لخدمة ألف مريض، وقافلة أخرى لباقى التخصصات العلاجية.


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