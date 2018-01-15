تحرير محاضر ضد التجار المخالفين بفوه وحملات صيانة خطوط مياه الشرب





كفر الشيخ – محمد سليمان

شن مجلس مدينة فوه بكفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة البيطرية وإدارة التموين حملة ليلية على الأسواق، ومتابعة ضبط الأسعار ومعاينة جودة اللحوم والدواجن والأسماك برئاسة عبدالحكيم عباسى نائب رئيس مركز ومدينة فوه، بحضور مسئولى جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، والطب البيطرى بفوه والتموين والصحة، وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر للمخالفين من التجار، وضبط كميات من اللحوم غير مذبوحة خارج السلخانة ومنها غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وقال عبدالمحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه، لـ"اليوم السابع" إنه تابع حملة صيانة خطوط مياه الشرب ونقل أعمدة الإنارة، وتطهير الصرف الصحى، وإزالة مياه أمطار بقطع أراضى فضاء بالكتلة السكنية وردمها حتى لا تتراكم بها مياه الأمطار مرة أخرى، كما تابع حملة صيانة خطوط مياه الشرب بعدة مناطق، منها أرض الشابورى، والسلخانة القديمة، وأرض القضاة، ونقل أعمدة إنارة مخالفة بعدة شوارع خلف مساكن العلوى وتقسيم التهامى، وتطهير خطوط الصرف الصحى بالمنطقة بالكامل.