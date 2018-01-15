تأخر قطار الإسكندرية-الفيوم بشبرا الخيمة بسبب عطل مفاجئ بالجرار وتصاعد أدخنة

كتب رضا حبيشى

تأخر قطار رقم ١٩٦ ركاب المتجه من الإسكندرية إلى الفيوم نتيجة عطل مفاجئ بماكينة الجرار بشبرا الخيمة، حيث تم طلب جرار إمداد من محطة القاهرة لاستبداله بالجرار المتعطل.

وأكدت هيئة السكة، فى بيان صحفى، أنه أثناء سحب الجرار من رصيف المحطة إلى حوش الورش تصاعدت أدخنة كثيفة من علبة الشحم تم إخمادها بمطافئ الهيئة بالمحطة، مما تسبب فى تأخير القطار لمدة ساعة .واعتذرت الهيئة لركاب القطار عن التأخير الذى حدث نتيجة العطل المفاجئ.