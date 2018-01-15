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تأجيل محاكمة 12 متهما بالتعدى على كمين الخصوص لـ 28 فبراير

الإثنين، 15 يناير 2018 12:40 م
تأجيل محاكمة 12 متهما بالتعدى على كمين الخصوص لـ 28 فبراير المستشار شعبان الشامى- أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 12 متهما بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، لـ28 فبراير لمرافعة الدفاع.

وتضم قائمة المتهمين كلا من إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبرى حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد ،وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقى سمير شوقى، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن على عبد الحليم .

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول فى 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة .

وأضافت التحقيقات، بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادى عشر والثانى عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدى والاغتيال، كما شرعوا فى اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص .

 

 

 

 


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