تأجيل طعن "ابنة الشاطر" لزيارة أخيها بالسجن دون حاجز لـ 19 مارس

تأجيل طعن "ابنة الشاطر" لزيارة أخيها بالسجن دون حاجز لـ 19 مارسالإثنين، 15 يناير 2018 12:27 م
محكمة القضاء الادارى-ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الإثنين، تأجيل طعن عائشة خيرت الشاطر، التى تطالب بزيارة شقيقها محمد خيرت داخل السجن أسبوعيا، بدون حاجز زجاجى بسجن العقرب، لجلسة 19 مارس المقبل.
اختصم الطعن رقم 102233 لسنة 62 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، وطالبت نجلة الشاطر المحكمة بزيارة شقيقها محمد خيرت داخل السجن أسبوعيا، بدون حاجز زجاجى بسجن العقرب.
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