بنك عَوده يتسلم المبنى الإدارى الجديد بالتجمع الخامس





كتب أحمد يعقوب

كشف محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، عن انتهاء شركة القطامية للمباني الإدارية من الأعمال الإنشائية للمبنى الإداري الجديد للبنك بالتجمع الخامس ، مشيراً إلى أنه جارى العمل الآن في مرحلة التشطيبات الداخلية.

ويقع المقر الإداري الجديد لبنك عَوده في منطقة متميزة في التجمع الخامس ومطل على شارع التسعين، حيث يعد أحدأبرزالمباني الإدارية في منطقة التجمع الخامس من حيث التصميم والتجهيزات.

أضاف فايد أنه من المقرر أن تتم مرحلة التشطيبات طبقا لتصاميم هندسية ومواصفات فنية على مستوى عالي ومتقدم تعكس مكانة البنك ومواكبته لأحدث التصاميم والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن المبنى يتكون من عشرة أدوار( ثلاثة أدوار بدروم وطابق ارضي وستة طوابق متكررة) وبمساحة بنائية اجمالية تبلغ 34 الف متر مربع.

قال فايد أن تصميمات البنك اتبعت مواصفات فنية عالمية بما يساهم في حصول البنك على شهادة الدرجة الذهبية لتصاميم الطاقة والبيئة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء LEED GOLD ، حيث تتوافر فيه محطة للطاقة الشمسية والسخانات الشمسية، ومحطة معالجة مياه ووحدات تكييف مركزي تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة الى واجهات زجاجية مصممة لتوفير الطاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر ، أن المبنى الإداري يتواكب مع كافة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها السوق المصرفي بما يضمن مستوى خدمة متميز لكافة العملاء ، وذلك ضمن استراتيجية البنك التوسعية الهادفة لتطوير فروعه ووحداته وإعادة هيكلتها.