بنك عَوده يتسلم المبنى الإدارى الجديد بالتجمع الخامس

بنك عَوده يتسلم المبنى الإدارى الجديد بالتجمع الخامسالإثنين، 15 يناير 2018 12:22 م
مقر بنك عوده الجديد
كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق
كشف محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، عن انتهاء شركة القطامية للمباني الإدارية من الأعمال الإنشائية للمبنى الإداري الجديد للبنك بالتجمع الخامس ، مشيراً إلى أنه جارى العمل الآن في مرحلة التشطيبات الداخلية.
ويقع المقر الإداري الجديد لبنك عَوده في منطقة متميزة في التجمع الخامس ومطل على شارع التسعين، حيث يعد أحدأبرزالمباني الإدارية في منطقة التجمع الخامس من حيث التصميم والتجهيزات.
أضاف فايد أنه من المقرر أن تتم مرحلة التشطيبات طبقا لتصاميم هندسية ومواصفات فنية على مستوى عالي ومتقدم تعكس مكانة البنك ومواكبته لأحدث التصاميم والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن المبنى يتكون من عشرة أدوار( ثلاثة أدوار بدروم وطابق ارضي وستة طوابق متكررة) وبمساحة بنائية اجمالية تبلغ 34 الف متر مربع.
قال فايد أن تصميمات البنك اتبعت مواصفات فنية عالمية بما يساهم في حصول البنك على شهادة الدرجة الذهبية لتصاميم الطاقة والبيئة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء LEED GOLD ، حيث تتوافر فيه محطة للطاقة الشمسية والسخانات الشمسية، ومحطة معالجة مياه ووحدات تكييف مركزي تعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة الى واجهات زجاجية مصممة لتوفير الطاقة.
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر ، أن المبنى الإداري يتواكب مع كافة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها السوق المصرفي بما يضمن مستوى خدمة متميز لكافة العملاء ، وذلك ضمن استراتيجية البنك التوسعية الهادفة لتطوير فروعه ووحداته وإعادة هيكلتها.
إضافة تعليق
فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية
الإحصاء: مصر تحقق عائدات 21 مليار دولار من صادراتها خلال 300 يوم.. ارتفاع الصادرات بقيمة 3.2 مليار فى عام.. الوقود والقطن أهم السلع المصدرة.. والإمارات والسعودية وإيطاليا أبرز الدول المستوردة للمنتجات المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة