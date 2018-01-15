بعد وصفه أفريقيا وهايتى بـ "الحثالة".. ترامب: "أنا لست عنصريا" (صور)





(رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الأحد إنه "ليس عنصريا" رغم تقارير عن تعليقات مهينة بشأن المهاجرين من هايتى وأفريقيا.

وأضاف ترامب "أنه مستعد" للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

وردا على سؤال أحد الصحفيين فى فلوريدا عما إذا كان عنصريا بعدما أفادت تقارير بأنه قال إن المهاجرين من هايتى وأفريقيا "من دول حثالة" خلال اجتماع مع مشرعين "لا. أنا لست عنصريا. أنا أقل شخص عنصرى قابلته على الإطلاق".



الرئيس الأمريكي



ترامب في نادي الجولف