بروفايل.. اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة فى 4 معلومات





كتب محمود عبد الراضى

حقق اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، مجموعة لافتة من النجاحات منذ بداية خدمته أوائل الثمانينات وحتى الآن، وفى السطور التالية نستعرض "بروفايل" اللواء محمد منصور.

- تخرج اللواء محمد منصور من كلية الشرطة 1983 والتحق بالأمن المركزى ثم عمل بمديرية أمن القاهرة ثم التحق بالبحث الجنائي منذ 1985.

- انتقل "منصور" للأمن العام من 2000 وحتى 2016، ثم تم تعيينه فى أكتوبر 2016 مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، وحصل على رتبة مساعد وزير الداخلية، وحصل على نوط الامتياز من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- وفى إطار سعيه لتحسين الأداء المنى تابع اللواء محمد منصر نشاط الضباط فى مختلف أقسام القاهرة وتقدم بحركة اعتمدها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، فى فبراير الماضى استهدفت رؤساء المباحث ومعاونى أول المباحث.

- عرف عن اللواء محمد منصور عدم سعيه للظهور الإعلامى إلا فى حالة الضرورة رغم أنه العقل المدبر للخطط الأمنية بالعاصمة، ولعب أدوار غاية فى الأهمية فى كشف العديد من الجرائم الكبرى بالعاصمة، وفى شهور قليلة ضبطت مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور أكبر قضيتى سرقة مساكن منها إسقاط عصابة الـ 100 مليون جنيه فى مدينة نصر.