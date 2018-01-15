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بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية بتلاوة القرآن

الإثنين، 15 يناير 2018 10:43 ص
بدء فعاليات افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية بتلاوة القرآن الرئيس عبد الفتاح السيسي


كتب محمد شعلان- إبراهيم حسان
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بدأت الاحتفالية التى تشهدها محافظة المنوفية الآن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أيمن عقل، وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والقائم بأعمال رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات الجديدة فى مدينة السادات، إضافة إلى عدد من المشروعات المقرر افتتاحها عبر "الفيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: التعليم العالى خالد عبد الغفار، والصحة أحمد عماد الدين، والتجارة والصناعة طارق قابيل، والتربية والتعليم طارق شوقى.


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