بدء تطبيق البصمة الجديدة لختم اللحوم البلدية ببورسعيد

أعلنت، إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم التابعة لمديرية الطب البيطرى ببورسعيد برئاسة الدكتور أمجد يونس، أنه بدأ منذ أمس الأحد العمل رسميا بالبصمة الجديدة واستخدام الاختام الجديدة لختم اللحوم البلدية بمجزر بورسعيد العام تنفيذا للقرار (١٠٨٨) لسنة ٢٠١٧ كما هو الحال بجميع مجازر لحوم الحيوانات بمحافظات الجمهورية.

وأضاف "يونس" فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه سيتم استبدال الأختام القديمة - الشريط الأحمر- بالجديدة المصنعة بمواصفات فنية محددة من حيث الشكل والتصميم والحجم تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة و تتنوع أشكالها ما بين الدائرى والمربع والمستطيل حسب نوع الذبيحة؛ وذلك للحد من عمليات التلاعب والسرقة ووصول المنتج من اللحوم بشكل آمن للمستهلك .

وأوضح أن الاختام الجديدة تتنوع أشكالها حسب أنواع اللحوم؛ حيث تحمل اللحوم البلدية الصغيرة ختم مستدير لونه أحمر مقسم إلي ٥ أجزاء تتمثل في اسم المجزر ومعه رقم كودي خاص بكل مجزر ، واختصار لنوع اللحم ك(ضا) الضأن و(جا) جاموسي و(بق) بقري ، رمز محافظة بورسعيد (وس) ، فضلا عن جزأين متغيران دوما وهما رقم من ١ إلي ٧ يرمز لأيام الأسبوع و علامة سرية خاصة بكل مجزر حتي لا يمكن تزويرها.

وتابع أنه اللحوم البلدية الكبيرة تحمل ختم مربع أحمر اللون مقسم بنفس الشكل السابق ، وأشار إلي وجود أختام أخري تسمي "عوارض" وتدل علي ان اللحوم التي تحملها ذبحت اضطراريا -قد يكون لتعرض الماشية لحادث او غيره- وعقب الكشف عليها للتحقق من صلاحيتها للأكل وختمها تعد لحوم درجة ثانية تباع بأسعار أقل من الأخري وناشد المواطنين بضرورة التحقق من ختم اللحوم قبل شراءها.

وبين أن ختم "العوارض" علي شكل سداسي الأضلاع ،حجمه كبير ولونه أحمر ومكتوب عليه من الداخل محافظة بورسعيد واسم المجزر ، وتختم هذه اللحوم بختم اخر بجوار "عوارض" أصغر حجما منه يكون مربع الشكل اذا كانت لحوم صغيرة ومكتوب بداخله سلخانه بورسعيد صغير ، أما اللحوم الكبير فتحمل ختم مثلث مكتوب عليه ذات الكلام مع اختلاف نوع اللحم.

ويذكر أنه لأول مرة فى مصر يتم تغيير الأختام منذ نشأة مصلحة الطب البيطرى فى عهد محمد على بعد تعدد حالات التزوير والسرقة، بإجمالى 3200 ختم جديد يتم استخدامها وفقا لضوابط تمنع تسرب الأختام خارج المجازر.