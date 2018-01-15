video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفية

الإثنين، 15 يناير 2018 10:45 ص
بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفية الرئيس عبد الفتاح السيسى


كتب سيد صابر
إضافة تعليق

يقدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من المشروعات التنموية بالوجه البحرى والدلتا، حيث سيفتتح مجموعة مشروعات بمدينة السادات عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة وزراء التعليم العالى والصحة والتجارة والصناعة والتربية والتعليم.


إضافة تعليق

السيسى

المشروعات التنموية بالمنوفية



لا تفوتك
تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة