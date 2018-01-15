بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفية

بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفيةالإثنين، 15 يناير 2018 10:45 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سيد صابر
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يقدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من المشروعات التنموية بالوجه البحرى والدلتا، حيث سيفتتح مجموعة مشروعات بمدينة السادات عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة وزراء التعليم العالى والصحة والتجارة والصناعة والتربية والتعليم.
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