بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟الإثنين، 15 يناير 2018 11:00 ص
هتشترى بكام
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يقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، تقريرا يوميا صباحيا تحت عنوان" هتشترى بكام النهاردة " لمساعدة متابعيه، خاصة ربات البيوت لمعرفة أسعار السلع الغذائية الضرورية من فاكهة وخضراوات ولحوم ودواجن وأسماك وبقوليات، وفقا لأسعار سوق العبور.
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